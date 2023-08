F1 | Gp Olanda Leclerc ' Macchina difficile | gara in salita'

è andato a sbattere nel corso di un giro molto buono". ZANDVOORT () - "Una qualifica complicata, con un livelo di costanza che manca a noi così come a tutti i team". Queste le parole di ......in carriera) a casa sua a Zandvoort per il Gp d', tredicesima prova del mondiale di F1 davanti a Norris, Russell e un sorprendente Albon. Sainz è 6° ma investigato per impeding.a muro ..."Proverò a fare del mio meglio in gara" ZANDVOORT () - "La macchina è stata molto difficile da guidare durante tutto il weekend". Queste le parole di Charles, pilota della Ferrari intervenuto in zona mista in seguito alla nona posizione ...

F1, GP Olanda: cambio di motore per la Ferrari di Leclerc, nessuna penalità Sky Sport

F1, GP Olanda: le qualifiche in breve Verstappen: "Abbiamo sottostimato la velocità con cui si è asciugata la pista" Mercedes tra il podio in qualifica di Russell e l'eliminazione di Hamilton Tensione ...Assen – Max Verstappen ha fatto segnare la pole position nel Gp d'Olanda, l'ottava in questa stagione e la terza sul circuito di casa. Il pilota della Red Bull ha rifilato oltre mezzo secondo a Lando ...