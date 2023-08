F1 | Gp Olanda Leclerc Macchina difficile | gara in salita

(Di sabato 26 agosto 2023) "Proverò a fare del mio meglio in" ZANDVOORT () - "Laè stata moltoda guidare durante tutto il weekend". Queste le parole di Charles, pilota della Ferrari intervenuto in zona mista in seguito alla nona posizione ottenuta al termine delle qualifiche del Gran Pre

Tensione in casa Ferrari,contro il muretto (in tutti i sensi) . F1, GP: le qualifiche in breve. Davanti al suo pubblico il campione iridato ha conquistato il miglior tempo nelle ...Max Verstappen ha fatto segnare la pole position nel Gp d', l' ottava in questa stagione di Formula 1 e la terza sul circuito di casa. Il pilota della ...Sainz e del nono di Charles, ...Questa l'analisi di Frederic Vasseur , team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gp d'. ' L'incidente diQuando stai facendo un ottimo giro sei al ...

F1, GP Olanda: cambio di motore per la Ferrari di Leclerc, nessuna penalità Sky Sport

Roma, 26 ago. (askanews) - Strepitoso Max Verstappen che centra la pole position (28esima in carriera) a casa sua a Zandvoort per il Gp ...Il monegasco deluso: "L'errore l'ho fatto io ma è difficile guidare la macchina perché abbiamo sottosterzo e sovrasterzo". Il team principal: "La costanza non manca solo a noi, Hamilton che pareva in ...