F1 GP Olanda 2023 | Verstappen | “Qualifiche difficili | contento della pole davanti a questo pubblico”

(Di sabato 26 agosto 2023) Ennesima-positionstagione per Max, che nel GP d’andrà domani a caccia del nono successo consecutivo. “Sono statemolto. Siamo partiti con le gomme intermedie, pensando di mettere insieme un buon giro in sicurezza. Nel Q3 abbiamo sbagliato perché non pensavamo che la pista si sarebbe asciutta così in fretta, ma alla fineerrore per fortuna non ci è costato caro grazie alla bandiera rossa che ci ha permesso di poter montare le slick“, ha analizzato il pilotaRed Bull al termine delle. “Non avevamo mai girato qui a Zandvoort con queste condizioni meteo così variabili. È grandioso aver conquistato lapositiona ...

F1 Gp Olanda 2023, Verstappen leader terze prove libere: le ultime notizie Adnkronos

