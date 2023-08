F1 Gp Olanda 2023 | Verstappen pole e incidente per Ferrari di Leclerc

(Di sabato 26 agosto 2023) Il pilota olandese della Red Bull sul tracciato casalingo di Zandvoort è il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1’10’’567 Maxconquista laposition nel Gp d’. Il pilota olandese della Red Bull, leader del Mondiale e campione del mondo, sul tracciato casalingo di Zandvoort è il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1’10’’567., all’ottavadella stagione e alla 28esima della carriera, precede le McLaren del britannico Lando Norris, che parte in prima fila. Seconda fila per la Mercedes del britannico George Russell e per la Williams del britannico Alex Albon. Lo spagnolo Carlos Sainz, con la migliore delle, è sesto e partirà in terza fila accanto alla Aston Martin del connazionale Fernando Alonso. Un ...

F1 Gp Olanda 2023, Verstappen leader terze prove libere

