F1 Gp Olanda 2023 | Verstappen leader terze prove libere

(Di sabato 26 agosto 2023) Il pilota della Red Bull è primo Maxè il più veloce nelledel Gp d’. Sulla pista bagnata, il pilota olandese della Red Bull – campione del mondo edel Mondiale – gira in 1’21’’631 precedendo la Mercedes dell’inglese George Russell e la Red Bull del suo compagno, il messicano Sergio Perez. Nona e dodicesima posizione per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

14:18 GP, live timing qualifiche Fan di Autosprtin, pronti a seguire le qualifiche del GP d'con la nostra diretta e la tabella dei tempi LIVE Qualifiche Luogo: Circuito di ZandvoortDIRETTA QUALIFICHE GPA PARTIRE DALLE 15:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al ...Una volta si diceva che la vita è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Tutto sbagliato. E' il GP d'che è fatto a scale , tante e tutte di fila in quella che è una trasferta a prova di polmoni e calli ai piedi. Basta dire che per trovare un hotel, in zona stazione ad Amsterdam, si è faticato ...

F1, GP Olanda 2023. McLaren 1° con Norris. "Fiducioso nella pole" - Formula 1 Automoto.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Norris il più veloce nella seconda sessione di libere a Zandvoort in 1:11.330. Secondo Verstappen, che aveva chiuso al comando le FP1. Venerdì complicato per la Ferrari, con entrambi i piloti fuori ...