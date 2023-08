F1 GP Olanda 2023 | risultati qualifiche e griglia di partenza

(Di sabato 26 agosto 2023) Idellee delladidel Gran Premio d’. Q1 – Le condizioni di pista sono complicate, con tratti illuminati dal sole e altri coperti da molta acqua. In difficoltà la Ferrari, con Leclerc che fatica soprattutto in Curva 1, mentre le due McLaren sembrano volare. Esclusi Lawson, Bottas, Magnussen, Ocon e Zhou. LADIDEL GP D’OTTAVA FILA Zhou NONA FILA Ocon-Magnussen DECIMA FILA Bottas-Lawson SportFace.

Max Verstappen è il più veloce nelle terze prove libere del Gp d'. Sulla pista bagnata, il pilota olandese della Red Bull - campione del mondo e leader del Mondiale - gira in 1'21''631 precedendo la Mercedes dell'inglese George Russell e la Red Bull del ...Sarà così anche quest'anno RISULTATI GPGara Qualifiche Prove libere 3 Prove libere 2 Prove libere 1 GARA - Domenica 27 agosto, ore 15.00 F1 GP, ORDINE DI ARRIVO Tabella in ...Incognita meteo Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca delle Qualifiche del Gran Premio d', 13esimo atto del campionatodi ...

F1 Gp Olanda 2023, Verstappen leader terze prove libere: le ultime notizie Adnkronos

