F1 | George Russell | “Ottima sessione | contento di essere riuscito a trovare una buona forma”

(Di sabato 26 agosto 2023)ha conquistato la terza posizione al termine della qualifiche del GP d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il britannico in forza alla Mercedes nello specifico ènell’intento sotto la bandiera a scacchi, ottenendo un gap di +0.727 sul solito Max Verstappen, primo con 1:10.567, e posizionandosi alle spalle di Lando Norris. Unaprestazione per il pilota che, proprio ad inizio weekend, si era scagliato contro chi additava la propria scuderia di stare conducendo una stagione fallimentare. Intervenuto al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto: “E’ stata una grande– ha detto Russel – sonoditerzo. A inizio anno dell’anno le qualifiche qual erano il mio punto di forza, ...

Seconda fila per la Mercedes del britannicoe per la Williams del britannico Alex Albon. Lo spagnolo Carlos Sainz, con la migliore delle Ferrari, è sesto e partirà in terza fila ...Il campione iridato precede di cinque decimi la McLaren di Lando Norris, con la Mercedes diche conquista invece la terza posizione in griglia. Quarta e quinta posizione per la ...(Mercedes) 4. Alexander Albon (Williams) Fila 3: 5. Fernando Alonso (Aston Martin) 6. Carlos Sainz (Ferrari) Fila 4: 7. Sergio Perez (Red Bull) 8. Oscar Piastri (McLaren) Fila 5: 9. ...

F1, dichiarazioni terzo: " OA Sport

La seconda fila sarà occupata dalla Mercedes di George Russell, terzo nel Q3 mentre Hamilton è stato eliminato nel Q2, e da un sorprendente Alex Albon, addirittura quarto con una sempre più ...L'olandese è l'unico a scendere sotto l'1'11" e conquista la leadership della prima fila davanti alla McLaren. Exploit di Albon quarto con la Williams davanti ad Alonso. Leclerc sbatte in Q3 e partirà ...