F1 | Frederic Vasseur | “Abbiamo un buon passo gara e zero degrado”

(Di sabato 26 agosto 2023) Non c’è troppa voglia di sorridere in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, la scuderia di Maranello non ha vissuto uno dei suoi sabati migliori, con i due piloti decisamente lontani dalla prima fila. Max Verstappen ha centrato la pole position distanziando di 537 millesimi Lando Norris (McLaren) mentre è terzo George Russell (Mercedes) a 727. Quarto il thailandese Alexander Albon (Williams) a 852 millesimi, quinto Fernando Alonso (Aston Martin) a 939, mentre è sesto Carlos Sainz con la prima delle Ferrari a 1.187. Solamente nono Charles Leclerc (Ferrari) a 2.098 autore di un incidente nel corso della Q3 finendo a muro in curva 9. Il commento del team principalai microfoni di Sky Sport: “Chiudere a 1.1 dalla ...