F1 | Fernando Alonso | “Qualifiche stressanti | ma la macchina è migliorata”

(Di sabato 26 agosto 2023) Un ottimopartirà dalla quinta posizione in griglia al GP d’Olanda, tredicesima gara del Mondiale 2023 di F1. Lo spagnolo in forza all’Aston Martin infatti è riuscito a strappare un ritardo di +0.939 sul leader Max Verstappen, dimostrando ottima confidenza con la propria monoposto. L’iberico, visibilmente soddisfatto, ha commentato la sua prestazione in mixed zone, sottolineando proprio il miglioramento dellarispetto alle uscite precedenti: “Sono davvero felice. Lesono state un incubo con la scelta delle gomme date le condizioni meteorologiche. Non c’era tempo per commettere errori. Essere quinto e arrivare vicino al podio è la notizia più bella. Sono molto contento della. La vettura è“. F1, Frederic Vasseur: “Non la qualifica ...

