F-16 a Kiev | perché ora li manderà anche la Norvegia

(Di sabato 26 agosto 2023) Lainvierà all'Ucraina alcuni suoi vecchi F-16, ma le tempistiche e i numeri esatti non sono ancora stati comunicati InsideOver.

...del Cremlino ha fatto le condoglianze ai familiari dei combattenti della Wagner deceduti'... E stando all'intelligence di, Mosca si appresta ad arruolare altre 450 mila persone. Ma che ne ...questa operazioni così complicata Per i media indipendenti russi, Prigoin e Utkin stanno trollando gli occidentali. Quando a fine marzo del 2022 il gruppo viene coinvolto nella cosidetta "...'Il 26 agosto, verso le 3 ora di Mosca, il tentativo di attacco terroristico del regime di... 'Ma come sapete,ne abbiamo parlato, non sono sorpreso. Stiamo cercando di capire con ...