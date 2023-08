Sempre facendo riferimento anche alla scorsa stagione, ilha realizzato otto gol nelle ultime due partite casalinghe, cinque contro lae tre contro l'Hellas Verona. E i rossoneri non ...Ricordiamo che nella giornata di ieri si sono giocati i primi due incontri stagionali con il 2 - 0 dell'Inter sull'Empoli e il 4 - 3 delsulla. Dopo aver parlato dei nostri campionati ...... Napoli); Cittadini (d, Monza); Pessina (c, Monza); Sportiello (p,) f.c.; Lammers (a, Rangers); Bergonzi (d, FeralpiSalò) Zuccon (c, Cosenza); Mazzocchi (a, Cosenza); Panada (c,); ...

Ex Milan – Sampdoria, primo gol di Alesi con la nuova maglia Pianeta Milan

Milan e Torino si affrontano nella seconda giornata di campionato. Si gioca oggi, sabato 26 agosto alle 20.45 e la gara sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 251, Sky Sport ...Il riepilogo delle operazioni ufficiali del calciomercato estivo 2023 in Italia, in entrata e in uscita. Tutti i detagli ...