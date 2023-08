Eurovolley femminile | Italia ai quarti di finale | Spagna battuta in tre set

(Di sabato 26 agosto 2023) Non è stata unaperfetta, ma idiagli Europei di volleysono stati conquistati. Laalla fine è durata solo due set. Lo avevamo detto: serviva unaperfetta per avere la meglio sullasenza soffrire. Così non è stato e le ragazze di Mazzanti nonostante il netto 3-0 (25-23 25-22 25-19) hanno dovuto faticare molto contro le iberiche per approdare aidi. Ora le azzurre dovranno alzare il livello se vogliono la semi. L’aidi– Notizie.com – © AnsaLa Francia ha superato in quattro set la Romania e saranno le transalpine le avversarie dell’. Servirà una ...

Prosegue l'edizione numero 33 del CEV, che sta per mettere in scena gli ottavi di finale, in programma in due città, l'italiana Firenze e la belga Bruxelles. Ottavi di finale che avranno tra le grandi protagoniste ...E' una novità assoluta, invece, il torneo, che si disputerà in contemporanea. Dal 28 agosto si contenderanno, infatti, il titolo otto nazioni per i ragazzi (Italia, Spagna, Portogallo, ......

