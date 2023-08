Europei femminili volley 2023 | Mazzanti | “Contro la Spagna 3-0 faticoso Francia? Squadra diversa”

(Di sabato 26 agosto 2023) Davide, ct dell’Italia femminile di, ha commentato a Sky Sport il successo per 3-0lanel match di ottavi degli: “È stato un 3-0. Abbiamo approcciato la partita in maniera meno libera rispetto alle altre gare. Le imprecisioni ci sono state per tutta la partita e questo ci ha appesantito, rendendo la partita faticosa per tutti e tre i set“. La prossima avversaria delle azzurre sarà la: “Si tratta di unarispetto alla, a mio avviso più forte in fase di break e tutta da studiare. Abbiamo due giorni per prepararci al meglio“. Infine,ha sottolineato l’aspetto dellanel ...

AGI - L'Italia è ai quarti di finale deglidi volley. La squadra azzurra allenata da Davide Mazzanti ha battuto a Firenze, davanti a circa 4.000 spettatori, la Spagna per 3 - 0 con i seguenti parziali: 25 - 23, 25 - 22, 25 - ...La Nazionale affronterà la Francia L'Italia batte la Spagna per 3 - 0 (25 - 23, 25 - 23, 25 - 19) oggi 26 agosto 2023 a Firenze negli ottavi di finale deglidi pallavolo e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la Francia martedì 29 agosto. Le azzurre del ct Mazzanti centrano il sesto successo per 3 - 0 nel torneo e ancora ...Altra partita, altra vittoria in tre set per l' Italia , che dopo aver stravinto il proprio girone batte per 3 - 0 anche la Spagna e si qualifica per i quarti di finale degli2023 di volley . Al Palazzo Wanny di Firenze, le azzurre di Davide Mazzanti superano il primo turno ad eliminazione diretta con il punteggio di 3 - 0 (25 - 23, 25 - 22, 25 - 19) e ...

Europei Femminili: la Francia batte 3-1 la Romania e vola ai quarti Federvolley

