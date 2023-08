Europei femminili volley 2023 | la Francia piega la Romania 3-1 e vola ai quarti

(Di sabato 26 agosto 2023) Labatte la3-1. Dopo due ore di gioco e quattro set, la nazionale francese riesce nella conquista di un posto aidi finale, ma non senza difficoltà. La squadra d’oltralpe ha vinto il primo set di pochi punti, un tirato 25-23, per poi dominare il secondo set 25-16. La vittoria sembrava ormai aggiudicata, ma la squadra rumena non si è arresa e ha portato a casa il terzo set per 25-21. Il quarto set è stato vinto dalla francesi in rimonta, dopo aver subito in un primo momento gli attacchi delle avversarie, e la partita si è chiusa 25-22. Questa sera la partita tra Italia e Spagna decreterà la prossima avversaria della. La partita inizia con lache si porta in vantaggio molto velocemente. La, infatti, ci mette qualche punto per entrare in ...

Su che canale guardare la partita Italia - Spagna , valevole per gli ottavi di finale degli2023 di volley Ecco il programma e il palinsesto di serata sui canali Rai . Come accade ormai dall'inizio della manifestazione, per via della contemporaneità con i Mondiali di ...... Città della notte, Beni Comuni del Comune di Firenze: "Ringrazio sia stata scelta Firenze come sede di questa prima edizione, cogliendo anche l'occasione delle garedegli. Spesso ...... a PalaWanny la Nazionale femminile del CT Davide Mazzanti affronterà la Spagna nel secondo ottavo di finale (ore 21:15, Rai 2, Rai Sport, Sky Sport Summer ) dei Campionati2023. ...

Eurovolley femminile, per l'Italia c'è da superare la Spagna. A Firenze la sfida alle iberiche, in diretta Tv su Rai 2, vale i quarti di finale.Europei Pallavolo Femminili 2023 Ottavi : Calendario Partite, Orari e Canali TV (Sky e NOW), Prosegue l’edizione numero 33 del CEV EuroVolley femminile, che sta per mettere in scena gli ottavi di fi ...