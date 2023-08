Estate italiana - Anni 90 | tra stragi di mafia e top model

Leggi su quattroruote

(Di sabato 26 agosto 2023) Gli90 sono un punto di svolta, più o meno a loro insaputa. La verità è che questo non è l'ultimo decennio del secolo breve solo nei calendari, lo è anche nei fatti. Internet c'è già, ma il digitale non sembra ancora la rivoluzione che sarà. Per ora ci si accontenta di farci giocare i ragazzini (di tutte le età): la Playstation arriva nel 1994. Anche l'Unione Europea è solo nell'aria e non ancora nelle tasche della gente. E così, mentre mete e destinazioni si cercano come si è sempre fatto su mappe e cartine pieghevoli (quelle che una volta aperte, auguri a richiuderle), a ogni frontiera si devono fare i conti con la valuta del posto. I ricordi? Analogici, si direbbe oggi. Ma allora era normale che le macchine fotografiche impressionassero rullini da 12, 24 o 36 pose. Scatti contati, sviluppi costosi, forse per colpa di entrambe le cose non si immortalano ancora ...