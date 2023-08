Estate finita davvero? Cosa sta per accadere in Italia

(Di sabato 26 agosto 2023) Sta per cambiare tutto. Il meteo ha già modificato i suoi effetti sulla nostra Penisola. Come spiegato sul sito 3bmeteo, al nord sono già arrivate le prime perturbazioni. Piogge, temporali e vento hanno già colpito arco alpino e pianure di Piemonte e Lombardia. Situazione invariata, invece, al centro-sud. Si tratta della vera e propria fine dell'con temperature che crolleranno anche di 12 gradi. Ma non èqui. Perché la perturbazione provocata dal ciclone Poppea proseguirà anche nella giornata di domenica 27 agosto. Nubifragi, grandine e vento spazzeranno le regioni del nord-ovest e le pianure di Piemonte e Lombardia. Questa volta, però, il maltempo si estenderà anche a parte dell'Emilia e al Veneto.

Comincia la ritirata del caldo . Ma al suo posto dovremo fare i conti con l'arrivo delle tempeste. Secondo quanto riportano gli esperti di 3bmeteo, la situazione meteo è in continua evoluzione e tra ...

Situazione invariata, invece, al centro-sud. Si tratta della vera e propria fine dell'estate con temperature che crolleranno anche di 12 gradi. Ma non è finita qui. Perché la perturbazione provocata ...