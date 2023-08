Era stato annunciato come uno dei grandi acquisti del roboante calciomercato saudita, ma ora Karim Benzema è ai ferri corti con il suo allenatore, Nuno, tanto da aver chiesto aiuto all' Al - Ittihad contro il suo allenatore. L'avventura dell'ex Real Madrid rispetto al portoghese, suo ex compagno di squadra ai tempi delle Merengues in ...... Ma tutte le storie d'amore finiscono e anche Salah, irretito dalle sirene saudite, sta per salutare: è infatti a un passo dall'Al - Ittihad di Nunoe di Karim Benzema. 100 MILIONI SUL ...Come riporta 'footmercato.net' , la formazione allenata da Nunoè pronta a sborsare 300 milioni. 100 andrebbero al Liverpool, che con una tale somma liberebbe il calciatore, 200, ...

Espirito Santo sbotta in conferenza: “Lite con Benzema Solo stro****e” ItaSportPress

La Saudi Pro League è nel pieno della campagna acquisti, che si concluderà solo il prossimo 20 settembre. I campioni strappati dal campionato dell’ Arabia Saudita ai tornei top dell’Europa sono già ...Nuno Espirito Santo fa chiarezza sui presunti problemi con Karim Benzema riferiti nei giorni scorsi dalla stampa araba. L'allenatore portoghese smentisce qualsiasi dissidio con l'ex Real Madrid.