Escursionista cade per 200 metri e muore su una ferrata nel Bellunese

(Di sabato 26 agosto 2023) Una donna di 55 anni è morta in montagna dopo essere caduta per circa 200dalla viaBepi Martini al Campanile Colesei, in Val Comelico, in provincia di Belluno. La 55enne, un'tedesca, stava affrontando il percorso insieme al marito. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei soccorritori, ma secondo le prime informazioni la donna sarebbe precipitata su un tratto esposto della via attrezzata.

