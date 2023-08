Erica | irriconoscibile e finalmente felice dopo Vite al limite | la storia commovente

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 26 agosto 2023) Il percorso di guarigione le ha stravolto la vita, oggiè una persona completamente nuova. Le foto sui social sono impressionanti È una delle storie più toccanti della stagione 5 dialquella diWall. Era il 2017 quando è entrata in clinica dal dottor Nowzaradan, pesava 300kg. La sua dipendenza dal cibo ha radici profonde, nella sua infanzia soprattutto, visto il rapporto con i propri cari non proprio idilliaco.Wall pesava 300kg, si è salvata grazie a Nowzaradan – grantennistoscana.it (fonte foto Youtube @tlc uk)Non solo, perché oltre ad aver avuto più di qualche problema con mamma e papà, è stata sfortunata anche in amore. Tante disavventure in adolescenza, mentre il suo fidanzato Jimmy non sembra funzionare granché – non ci sono indizi che rivelino l’attuale ...