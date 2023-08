Empoli | Zanetti | «Primo tempo scadente | la Serie A non aspetta»

(Di sabato 26 agosto 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato dopo il match diA contro il Monza: le dichiarazioni Paoloha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Monza-. PAROLE – «, giusto non accampare scuse. Oggi siamo stati timorosi, venendo fuori troppo tardi. Non siamo al top in nessun parametro, cerchiamo di migliorare sempre. Pensavamo di essere più pronti, normale vedere tutto nero quando si parte male ma questa squadra ha tutto per arrivare all’obiettivo se alziamo i giri, a partire da me, perché laA nonnessuno».

