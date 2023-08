Elisa Molinarolo | chi è l’atleta azzurra che ha scritto una pagina di storia ai mondiali di atletica

(Di sabato 26 agosto 2023) È entrata di prepotenza nelladell’italiana,arriva in finale a Budapest nel salto con l’asta. C’è sempre una prima volta:diventa l’unicaad arrivare in finale a un Mondiale. L’impresa della ventinovenne di Soave è di quelle che rimarranno impresse negli almanacchi sportivi per sempre. Ha superato i suoi limiti, battendo per due volte i personal best raggiunti in carriera. Sfruttata un’occasione d’oro, ora è nel firmamento dell’italiana. Raggiungendo la finale di Budapest,fa ladel salto con l’asta – grantennistoscana.it (fonte foto Instagram @eli pv mol)Un 4,65 alla terza prova le ha permesso di arrivare tra ...

In serata, dopo un avvio più che promettente, Elisa Molinarolo deve accontentarsi del nono posto nella finale del salto con l'asta femminile. Il primo tentativo ha visto l'astista di Soave superare

Soave prepara lo striscione: «Grazie Elisa» per il ritorno a casa di Molinarolo L'Arena

Nono posto mondiale, prima donna azzurra nella finale iridata dell'asta, il primato personale e soprattutto la consapevolezza di essere un'atleta da grandi palcoscenici