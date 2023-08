Elettra Lamborghini | malore improvviso dopo il concerto | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di sabato 26 agosto 2023) PERSONAGGI TV., la cantante e personaggio televisivo nota per la sua vivacità e la sua energia contagiosa, ha recentemente fatto i titoli a seguito di ununtenuto il 24 agosto a Mazara del Vallo, in Sicilia, la giovane artista è stata colpita da uno svenimento che ha gettato un’ombra di preoccupazione sulla sua salute. Leggi anche: Choc aldi Vasco Rossi: ecco cosa hanno fatto davanti a tutti Leggi anche: Vasco Rossi in lutto, è morta “Toffee”: Daniela Volponi aveva 57 anni: ildurante il live L’entusiasmo dei fan diè stato interrotto da notizie sorprendenti e ...