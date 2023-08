È ora che ti ritiri | Mara Venier perde le staffe | la risposta epica

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 agosto 2023), volto storico della Rai, da anni parla della possibilità di concludere la sua carriera in tv e di dedicarsi alla sua famiglia. Tuttavia, la conduttrice ha più volte dichiarato che il lavoro per lei è vitale e che, quindi, fatica a pensare di mettere un punto alla conduzione del seguito programma Domenica In. Ogni anno la discussione si riaccende. Questa volta, a mandare su tutte le furieè stato un hater che, su Instagram, ha commentato una foto pubblicata dalla conduttrice stessa chiedendole, in maniera poco rispettosa, quali siano i suoi piani per la prossima stagione televisiva. La celebre e amata padrona di casa di Domenica In, ultimamente molto attiva sui social network, dove condivide con i suoi sostenitori momenti di quotidianità e di spensieratezza, ha pubblicato uno scatto che la ritrae ...