Dybala-Lukaku | l’attacco più forte della Serie A? La Roma sogna in grande

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) I tifosisono in trepida attesa per quello che potrebbe essere il colpo dell’anno: Romeluè infatti molto vicino a trasferirsi nella capitale, sponda giallorossa, dove ritroverebbe Josè Mourinho, il quale lo ha già allenato in due fasi differenticarriera tra Chelsea e Manchester United. Con il blitz di Tiago Pinto efamiglia Friedkin a Londra, il belga potrebbe approdare agià nella serata di oggi.sarebbe il profilo ideale per il gioco dello Special One: il belga, data la sua mole fisica, dà tanti grattacapi alle difese avversarie e, considerando lacapacità di tenere il pallone anche se ben marcato, aiuterebbe a far salire i centrocampisti, specie quelli capaci di inserirsi negli spazi come Lorenzo ...