(Di sabato 26 agosto 2023) Leggi Anche, concerto di beneficenza per il loro ex chitarrista malato distato radioattivo per alcuni giorni', ha detto l'ex chitarrista deiraccontando di non ...

E l'ex chitarrista deiha aggiunto: 'Il punto più basso è forse sei settimane dopo la diagnosi, quando ci sporofondi dentro'. Inizialmente ha rifiutato la chemioterapia per non rischiare ...Si fa via via più raffinato e già diventa anni '80, certa new wave e soprattutto il movimento new romantic è in tutto e per tutto opera dei Roxy, con una schiera di imitatori, daiin ...Numerosi gli ospiti e gli artisti che si esibiranno durante gli spettacoli in programma di Miss Reginetta d' Italia, tra cui sono in arrivo a Riccione: Delia, Roberto Farnesi, Sara Croce, Pago, ...

Duran Duran, Andy Taylor dopo le cure palliative per il cancro: "Ora sono asintomatico" TGCOM

Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran e membro fondatore della band, ha raccontato al Times di "essere asintomatico" dopo aver ricevuto cure palliative per il tumore alla prostata, ormai al ...Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, sta affrontando un tumore alla prostata al quarto stadio, per il quale aveva detto «non c'è cura».