Due 13enni stuprate a Caivano | l’ipotesi | “Violentate in più occasioni nei mesi precedenti”

(Di sabato 26 agosto 2023) Il timore è che quanto accaduto a fine luglio possa non essere un episodio isolato, ma ripetuto nei. Gli inquirenti proseguono le indagini su quanto accaduto alle due cuginette di 13 anni portate con l’inganno in un capannone abbandonato epiù volte da un gruppo di ragazzi, sei o forse di più, nel Parco Verde a, nel napoletano. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto le indagini si affidano anche ai cellulari sequestrati ai presunti violentatori (tutti minorenni, anche sotto i 14 anni, tranne un 19enne che si trova in carcere). Ma anche al racconto delle due vittime, che agli inquirenti hanno raccontato appunto di altri abusi risalenti a “due o trefa”. Quindi episodia quanto accaduto alla fine di luglio. Secondo il ...

Per il pubblico ministero che conduce l'inchiesta una delle vittime "era ed è esposta, nell'... Al momento, infatti, entrambe le si trovano in una casa famiglia, un tipo di struttura che ... E i carabinieri non escludono che il branco abbia abusato più volte e in più mesi delle. In corso l'analisi dei cellulari sequestrati dai militari. Si cercano anche possibili video delle ...

Stupro di Caivano, è la mamma di una delle cuginette vittime della violenza sessuale di gruppo a lanciare un grido di dolore per riavere sua figlia, allontanata da casa dopo la triste ...(Il Manifesto) Ci sono anche i figli di almeno due esponenti di spicco della camorra tra i componenti del branco che ha stuprato le cugine 13enni di Caivano, nel Napoletano . Le indagini dei ...