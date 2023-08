Droga e denaro falso | arrestato 19enne a Monte di Procida

(Di sabato 26 agosto 2023) Aveva in casa. Una dose di di cocaina e 130 grammi di hashish. Trovate anche due banconote da 20 euro contraffatte. Controlli notturni adiper i Carabinieri della locale stazione. A finire in manette ilG.D.M. I militari – nel cuore della notte – hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto e sequestrato una dose di cocaina, 130 grammi di hashish suddiviso in due panetti e 3 dosi, 3 bilancini di precisione e la somma contante di 660 euro ritenuta provento del reato. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato anche 2 banconote false da 20 euro contraffatte. L’– dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione ...

Gli uomini della Polizia di Cosenza, nel pomeriggio di mercoledì scorso, hanno eseguito una serie di posti di controllo e di perquisizioni domiciliari in aree ad alta intensità criminale.Una intuizione è stata sufficiente agli agenti di Polizia per incastrare un 29enne in possesso di droga e armi clandestine. È stato nei giorni scorsi che i poliziotti dei “Falchi” della Sesta Sezione ...