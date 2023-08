Doppietta di Colpani | Monza-Empoli 2-0

(Di sabato 26 agosto 2023)(ITALPRESS) – L'anticipo della seconda giornata di Serie A si apre con il successo delper 2-0 sull': all'U-Power Stadium l'uomo partita è Andrea, decisivo con una. I brianzoli dominano la partita in lungo e in largo e riscattano il ko di San Siro; dall'altra parte, untroppo brutto rispetto a come aveva abituato lo scorso anno e confusionario nella proposta di gioco. Palladino lancia dal 1? Dany Mota, Izzo e Birindelli rispetto alla gara con l'Inter, mentre Zanetti deve fare i conti con l'assenza di Caprile tra i pali, rimpiazzato da Perisan. Decisamente meglio ilnella prima frazione di gioco su unimpreciso nello sviluppo della manovra e spesso sorpreso sulle corsie laterali dagli attacchi di ...

