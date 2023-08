Dopo il caldo record arrivano temporali e grandinate | allerta arancione in Lombardia | le previsioni sul crollo termico anche a Sud

Leggi su open.online

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilcede il passo al maltempo, mentre agosto volge al termine: già da oggi, 26 agosto, le regioni del Nord sperimenteranno piogge e. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’meteoe gialla per le regioni del Nord, mentre da domani – domenica 27 agosto – le città italiane con il bollino rosso scenderanno da 18 a 8. Un calo drastico, dai 10 ai 12 gradi, avverrà nelle regioni settentrionali, che dal pomeriggio saranno interessate dal passaggio di una perturbazione atlantica. Il cambiamento sarà drastico per lasettentrionale, per la quale è diramatagialla sul resto della regione così come in Piemonte, Valle d’Aosta e Alto Adige. Potrebbe ...