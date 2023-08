Dirigente o collaboratore? Tutte le procedure e i documenti utili per l’inizio dell’anno scolastico Per ricevere il cartaceo | abbonati o acquista entro il 31 agosto

(Di sabato 26 agosto 2023) Anno 3 n°3 – Inizio anno2023/24, le istruzioni: aggiornato con la nuova ipotesi di contratto appena sottoscritta all’ARAN. Ultimi giorni per abbonarsi o perre il numero singolo eil volume. Subito dopo l’acquisto potrai effettuare immediatamente il download del PDF che potraizzare in attesa del. All’interno troveraiL'articolo .

...per spostamento palestra esterna Liberatorie uscita studenti Orario ricevimento del...Delibera accettazione donazione Nomina funzioni strumentali Recupero debiti Nomina secondo...Nel frattempo, eradi Meloni quando la premier era ministra della Gioventù. Per il resto, è stato essenzialmentein Regione Lazio e senatore. Non sarà un problema nemmeno il ...Nel frattempo, eradi Meloni quando la premier era ministra della Gioventù. Per il resto, è stato essenzialmentein Regione Lazio e senatore. Non sarà un problema nemmeno il ...

Il dirigente scolastico e l’assegnazione dei collaboratori scolastici e del personale ATA ai plessi: riferimenti normativi e possibili criteri Orizzonte Scuola

Tutte le news sulla politica italiana: dai sondaggi elettorali alla manovra economica, passando per l'etimologia del termine stesso.La squadra di S. Maria degli Angeli è pronta a partire per una stagione di Eccellenza: dirigenti, collaboratori, giocatori e staff tecnico lavorano insieme per raggiungere un obiettivo importante. Il ...