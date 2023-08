Dionisi | «La forza del Napoli si è già vista | sembra la stessa squadra dello scorso anno»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 agosto 2023) Il tecnico del Sassuoloha parlato in conferenza stampa delindel match della suacontro gli azzurri, previsto per domani alle 20:45 «Credo che il, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio.ladell’perché ha cambiato poco. Ladelsi è giànella prima partita. Domani dovremo difendere dae dovremo prenderci delle responsabilità per giocare perché dobbiamo andare lì a fare la partita, non una partita difensiva». Sulle condizioni di Domenico Berardi: «Domenico si è allenato con lama abbiamo ...