Difesa | Danti Iv | ' Meloni difenda istituzioni non influencer in divisa'

'Il ministro della, Guido Crosetto, si è mosso correttamente, la destituzione del generale Vannacci per i suoi ... Lo afferma l'eurodeputato di Italia viva Nicola, vicepresidente di Renew ...' Il ministro dellaGuido Crosetto si è mosso correttamente, la destituzione del generale Vannacci per i suoi ... Lo scrive su Twitter Nicola, eurodeputato di Italia Viva.' Il ministro dellaGuido Crosetto si è mosso correttamente, la destituzione del generale Vannacci per i suoi ... Lo scrive su Twitter Nicola, eurodeputato di Italia Viva.

Ultimo'ora: Difesa: Danti (Iv), 'Meloni difenda istituzioni non ... La Svolta

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La destra fa a gara a chi se lo fa più amico. Nel frattempo Meloni tace, anche di fronte al monito del capo dello Stato. La presidente difenda le istituzioni come ha fatto ...Putin obbliga i membri Wagner a giurargli fedeltà. Gli Usa: «Gli ucraini hanno sfondato la prima linea russa a Sud» ...