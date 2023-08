Dieci anni di Social street | dobbiamo uscire dal torpore digitale e ricordare di essere umani

(Di sabato 26 agosto 2023)fa a Bologna creammo quello che fu definita una vera e propria innovazione,. In un mondo sempre più virtuale, volevamo andare controcorrente, rimettere al centro le relazioni. L’obiettivo non era quello di andare contro la tecnologia, bensì di sfruttarla per connettere le persone nel mondo reale. Il mezzo tecnologico serviva per abbattere la barriera della diffidenza, per connettere i vicini di casa nella vita reale. Sono trascorsida quell’esperimento e da allora la funzione deinetwork è cambiata. La mission di Facebook era “bringing people closer together” eutilizzava lo strumento proprio con quella finalità. Lo slogan era “dal virtuale, al reale, al virtuoso”. Unire i vicini ...

Ormai è qualcosa di visto e rivisto, un meccanismo che si ripete ciclicamente da oltre. Il gossip li dipinge in crisi , escono indiscrezioni circa una presunta separazione , poi arriva puntuale la smentita . Che a volte è diretta, ossia una presa di posizione ufficiale , ...Dybala ricomporrà la coppia con Belotti, già vista ai tempi del Palermofa. Niente da fare per il nuovo arrivato Renato Sanches , subito infortunato. Dalla panchina Paredes . Come vedere ...Da più di, questo limbo di sabbia e mare che costeggia il golfo di Taranto e che si chiama Castellaneta Marina è la dimora estiva di Vasco Rossi , una tappa fissa e rigenerante dove la ...

I dieci anni da regina di Mathilde, la 'Lady Diana' del Belgio QUOTIDIANO NAZIONALE

Quindi come Deep come ridurre la dipendenza dagli approvvigionamenti internazionali siccome siamo sempre pronti a dire quella non vado chiuderlo subito una buona notizia d'Italia in questi ultimi mesi ...VENEZIA - Per trent'anni ha raccontato, con passione e competenza, le vicende del Venezia, i grandi successi (la scalata dalla C2 alla Serie A dell'epopea di Zamparini), così come le rovinose cadute ...