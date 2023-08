Diablo 4 | Nuova patch con tante correzioni e migliorie

(Di sabato 26 agosto 2023)4 si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento correttivo, il quale risolverà numerose problematiche, a seguire il changelog ufficiale e completo.4 – Gamerbrain.netMostri Fonti di effetti debilitanti Mostri élite Congelanti che attaccano in rapida successione (per esempio: Arcieri Fantasma e Bruti Serpenti) non attiveranno più il congelamento a ogni colpo. Vento Gelido evocherà pareti sovrapposte meno spesso. L’abilità di stordimento del Divoratore Cannibale è evitabile più facilmente. Il tempo di recupero dei pilastri di ghiaccio degli uomini capra del gelo è stato aumentato. La quantità di raggelamento inflitta dagli attacchi dei ragni del gelo è stata ridotta. La durata dello stordimento degli occhi di serpente dei Nangari è stata ridotta da 1,5 a 1,25 secondi. Altri cambi che riducono la frequenza con cui ...

...intervista con i nostri colleghi di IGN US , ha chiesto ai fan di non aspettarsi rivoluzioni in tempi brevi: l'operazione, infatti, richiederà del tempo, e di conseguenza Call of Duty,, ...4 Stagione 2 (PlayStation, Xbox e PC) La seconda stagione di4 si intitolerà Season of Blood e introdurrà unacompanion, la cacciatrice di vampiri Erys. Verrà aggiunta anche una ...Eldovette districarsi tra una selva di Ducati e sorpassare Jack Miller non fu affatto ... lachicane introdotta nel 2022 per rendere più sicuro l'arrivo in Curva - 3, teatro nel 2020 ...

Diablo IV e la nuova, sanguinolenta Season of Blood GameSoul

Messaggio originale: Il 2 agosto è stato rilasciato il grande e tanto atteso aggiornamento 1.1.1 di Diablo 4, che apporta alcune modifiche ... Sempre da Adam Fletcher, sappiamo che la nuova patch ...Nella pagina ufficiale dedicata al gioco, Blizzard riepiloga tutti i dettagli della patch 1.1.3 di Diablo 4, anticipando di aver fatto tesoro del feedback dei giocatori per migliorare la loro ...