De Laurentiis | un uomo solo al comando

... ha perso Kim, e ci sta, ma è rimasta semplicemente eguale al passato, ha unche sposta i ... Aurelio Deosserva e tace, ha evitato il 12 agosto di dire la sua, si è tenuto per sé le ...Mi difendevano dai tanti odiatori di Aurelio De- dire nemici significherebbe scovare nella mischia anche ritratti del coraggio - che non erano (e non sono) mai contenti di lui. Io ne ...... l'che ha scoperto Sadio Mané, Szoboszlai, Upamecano e con loro ha tenuto in piedi il bilancio ... il mondo del calcio europeo ha cominciato a seguire le orme di Aurelio Deche con gli ...

Aurelio ha assunto De Laurentiis Corriere dello Sport

NAPOLI - Donna Paola, misteriosa amica retaggio di notti televisive anche sgodevoli - ossia disturbate da intimi sgomenti di opinionisti a lingua libera - mi disse un giorno, come fosse l’Anagrafe: « ...Garcia, Meluso e Natan al posto di Spalletti, Giuntoli e Kim: De Laurentiis ha orientato il futuro e il mercato. Il vero colpo però è la conferma di Viktor ...