De Laurentiis su Spalletti | Non m' intrometto tra gli avvocati A me disse ' sono stanco | coltiverò la terra'

E poi c'è Gianluca Gaetano, talento apprezzato daGarcia (come così come fu con) e che ha ... Per il tecnico il Napoli va bene così, e anche per De. Del resto, la squadra che ha ...Intervistato dal quotidiano Il Foglio su tematiche anche extra - calcio, il presidente del Napoli Aurelio Deha parlato anche della vicenda: "Ne stanno discutendo gli avvocati e io non m'intrometto. Accordo lampomi disse: ' Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo ...Senza, il messaggio di Deè quello di chi vuol dire al mondo che a vincere è il Presidente, detto con la P maiuscola, per sottolinearne la dimensione autocratica.

Napoli, De Laurentiis su Spalletti: "Non mi intrometto tra gli avvocati" - Sportmediaset Sport Mediaset

