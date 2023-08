De Laurentiis il mistero del 12 agosto | ‘svelato’ il perché del mancato annucio

Leggi su napolipiu

(Di sabato 26 agosto 2023) Aurelio Deaveva annunciato che il 12avrebbe svelato dove poteva arrivare il Napoli in questa stagione. Notizie Calcio Napoli – Aurelio De, giustamente, decide quando parlare ed anche se fa una promessa, talvolta la disattende. È accaduto già in passato, è accaduto anche in questa stagione. Il presidente del Napoli con l’euforia scudetto ancora nel cuore aveva promesso, all’alba della nuova stagione, di svelare dove sarebbe arrivato il Napoli. L’annuncio doveva essere fatto il 12, ma non c’è stato. Corriere dello Sport scrive il motivo per il quale il presidente del Napoli, ha deciso di restare in silenzio: “Aurelio Deosserva e tace, ha evitato il 12di dire la sua, si è tenuto per sé le proprie riflessioni, ci ha messo la firma, ...