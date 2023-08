De Ketelaere? Dopo il gol la tremenda beffa | che fine fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Il sabato del villaggio calcistico si annuncia torrido e non solo per gli ultimi morsi di una calura tropicale che non è certo l'ideale per giocare. Di questo non si curano i 72.000 adepti che riempiranno il Meazza (ore 20.45, diretta su Sky e Dazn) per Milan e Torino. C'è una grande curiosità attorno alla squadra di Pioli, tutta nuova e reduce dal felice blitz di Bologna dove ha brillato nel primo tempo e controllato il 2-0 nella ripresa. Il 4-3-3 è parso funzionare al meglio, a tal punto che Pioli è intenzionato a non toccare l'undici da proporre stasera. Quindi ci sarà Giroud al centro del tridente con Leao a destra e Pulisic a sinistra. Pioli è contento anche di Reijnders: «Credo che sia molto intelligente, si muove bene in campo, e ci dà tante soluzioni. Il Torino ha organizzazione a fisicità, oltre a qualità. È una squadra da parte sinistra della classifica. Un'altra punta per ...