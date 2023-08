De Albertis | Milano non è più il sogno americano dell' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) «Siamo arrivati a un punto di non ritorno. O ci mettiamo assieme e facciamo in modo chetorni a essere la “best practice” a livello europeo o rischiamo di perdere una grandissima opportunità». Regina Deha solo quarant'anni, ma la sa lunga. È un ingegnere, è un'imprenditrice ma, soprattutto, è la prima donna presidente di Assimpredil Ance, l'associazionee imprese edili di, Lodi ea Brianza. Parla veloce, la De, però non sbaglia una parola (segno che ha le idee chiare) e si fa capire con facilità (segno che riesce a trasmetterle). «La nostra», continua, «è una città incredibile e non possiamo permetterci di perdere quella fetta di popolazione che la rende creativa, sostenibile e con una marcia in più rispetto al resto del Paese». Dottoressa De ...