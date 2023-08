Danieli | commesse in Thailandia e India per produrre acciaio sostenibile

(Di sabato 26 agosto 2023) L’aziendaè al centro della corsa all’, con recenti sviluppi che stanno avendo un impatto significativo sul suo operato. Negli ultimi 15 giorni,ha siglato ben quattro nuovi contratti in, dimostrando il suo impegno nel settore dell’ecologico. Insta collaborando con Meranti Green Steel per realizzare un moderno impianto basato sulla tecnologia Direct Reduced Iron (DRI), con l’obiettivo dicoils laminati a caldo green steel utilizzando fonti di energia rinnovabile. La partnership con Tenova e l’approccio verso il 90 per cento di idrogeno mostrano l’innovazione tecnologica di questo progetto. L’offerta di un’unità di fusione ...

Danieli, commesse in Thailandia e India per produrre acciaio ... Il Denaro

La corsa al green steel incide sull'attività di Danieli, che negli ultimi 15 giorni ha finalizzato quattro nuovi contratti tra Thailandia e India. (ANSA) ...Tata Steel ha commissionato a Danieli la realizzazione di upgrade agli altoforni di due impianti in India. A Piazza Affari giudizio buy da Equita; Mediobanca assegna rating outperform ...