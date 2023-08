Dall'Afghanistan in Lombardia nascosto in un camion. Ragazzino salvato dai carabinieri

(Di sabato 26 agosto 2023) Unafgano di 14 anni ha viaggiato solo dal suo Paese al nostro, passando per le rotte dei migranti del mediterraneo, diretto in Germania alla ricerca di suo padre . Stremato e senza più forze, è stato soccorso ieri daimentre si aggirava per le strade di Seveso (Monza), con indosso un braccialetto con su scritto «help» . È stato lui a richiamare l’attenzione di una pattuglia...

Dall'Afghanistan alla Brianza nascosto in un camion. Ragazzino salvato dai carabinieri MonzaToday

Successivamente, grazie all’intervento di un’interprete di lingua farsi, i militari hanno scoperto che il ragazzino era partito oltre un mese fa dall’Afghanistan e che, dopo aver viaggiato per ...Aveva l'intenzione di proseguire per raggiungere suo padre in Germania, ma era esausto e affamato. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma ha ...