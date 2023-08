Dall' Afghanistan all' Italia da solo senza cibo e acqua per trovare il papà | soccorso dai carabinieri

(Di sabato 26 agosto 2023) Quasi cinquemila chilometri nascosto tra pneumatici, alimenti, tappeti, nel retro di un camion,all’, per raggiungere suo padre in Germania ., sapendo parlarela sua lingua, una volta arrivato i n provincia di Monza, stremato, ha chiesto aiuto ai, mostrando un consunto braccialetto rosso con su scritto «help». È la storia di Sayed...

