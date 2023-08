(Di sabato 26 agosto 2023) Sono in agguato raffreddori, tonsilliti, sinusiti, raucedine, influenza e mal di testa. I consigli per evitare didifendersi nelle varie situazioni

... che scalzerà l'anticiclone africano Nerone, e porrà fine altorrido di questi ultimi giorni. ...in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati...Sta per finire, così avvertono insistentemente tutti i siti meteo l'ondata diche affligge il centro - nord da almeno due settimane e che ha, ancora una volta, battuto ...aria in discesanord ......le temperature sono ancora alte su tutto il Paese con 18 città da 'bollino rosso ' segnalate...della Salute) indica condizioni meteo che possono precedere il verificarsi di un'ondata di; ...

Dal caldo al fresco, da 40 a 25 gradi: come affrontare lo sbalzo termico (e non ammalarsi) Corriere della Sera

Le condizioni meteo stanno per cambiare drasticamente: il grande caldo lascerà spazio a temporali molto intensi, con grandine e forti raffiche di vento, ad iniziare dal Nord Italia tra la sera di ...Il grande caldo ha ormai le ore contate e già quest'oggi diverse località del Nord torneranno a respirare aria più fresca e gradevole, dopo oltre una ...