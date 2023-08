Crollo artigiani in Italia | estetisti e tatuatori scalzano calzolai e falegnami

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 agosto 2023) Lo sottolinea la Cgia, sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'Inps Continua a diminuire il numero deglipresenti in. Dal 2012 sono scesi di quasi 325 mila unità (-17,4 per cento) e in questi ultimi 10 anni solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, seppur di poco, rispetto all’anno precedente. Lo sottolinea la Cgia, sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall’Inps, nel 2022 contavamo 1.542.299. Non solo i giovani sono sempre meno interessati a lavorare in questo settore, ma anche chi ha esercitato la professione per tanti anni e non ha ancora raggiunto l’età anagrafica e/o maturato gli anni di contribuzione per beneficiare della pensione spesso preferisce chiudere. E senza botteghe si estinguono le imprese familiari: sempre meno i, corniciai, fabbri, ...