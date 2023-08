Cremonese-Bari | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 agosto 2023) La seconda giornata diB, aperta dalla sfida tra Sampdoria e Pisa, prosegue con i match del sabato. Tra questi, fari puntati su, partita tra due compagini accreditate a lottare fino in fondo per laA. Entrambe le squadre, tuttavia, hanno iniziato con un mezzo passo falso il proprio campionato: la squadra di Ballardini, infatti, è stata bloccata sul pari dal Catanzaro; quella di Mignani ha invece impattato in casa contro il Palermo. Le ultime da, con lee latv dell’incontro.: il momento delle due squadre Lanon è riuscita a spingersi oltre lo 0-0 nel match d’esordio contro il ...