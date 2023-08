(Di sabato 26 agosto 2023) Potrebbe essere troppo presto per una pausa nei rialzi deidi interesse da parte della Bce poiché unoanticipato nella lotta contro l’inflazione potrebbe costringere la banca a esercitare ancora più pressione sull’economia in seguito. Lo dice il membro del consiglio direttivo dell’Eurotower nonché governatore della Banca Centrale lettone Martins Kazaks a Reuters. La Bce ha alzato iin ciascuna delle ultime nove riunioni per arrestare l’inflazione galoppante, ma i banchieri centrali stanno valutando una pausa nella riunione di settembre a causa dei rischi di recessione. “Alla luce delle informazioni che abbiamo ora, ovviamente ci sono altri dati in arrivo, direi che un altro modesto aumento sarebbe un gioco più sicuro, piuttosto che ritardarlo e quindi rischiare di dover fare molto di più nel corso dell’anno o ...

Laha alzato i tassi in ciascuna delle ultime nove riunioni per arrestare l'inflazione galoppante, ma i banchieri centrali stanno valutando una pausa nella riunione di settembre a causa dei ...Approfittano della scellerata politica dellache, come denunciamo da tempo, non solo non ... ma sta cagionando rilevanti danni all'economia reale, con un impatto assai negativo sulsia in ......3 per cento del valore dell'operazione per i pagamenti con carta die l'applicazione ...sulle commissioni dei pagamenti con carte UE 2015/751 ed al quadro regolativo Europeo proposto dalla...

Credito, Bce frena sull'ipotesi di stop al rialzo dei tassi d'interesse ... Il Denaro

Abiuso: "Le aziende italiane devono strutturarsi velocemente per fronteggiare i momenti avversi del futuro" Roma - Le imprese italiane stanno vivendo in questi mesi un periodo molto delicato. L’analis ...ROMA – (Ernesto Genoni) - Come fatto dagli altri paesi europei anche l’Italia, con il Governo guidato da Giorgia Meloni, è approdato alla decisione di tassare gli Extra Profitti delle banche italiane ...