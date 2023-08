Covid | picco di casi in alcuni distretti di Texas e Kentucky | scuole chiuse per una settimana Biden | “Ho chiesto fondi per il nuovo vaccino”

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilnon è sparito e le nuove varianti fanno incrementare i numeri di, in Italia e anche nel resto del mondo. Ma dagli Usa arriva una notizia che impressiona. A poche settimane dall’inizio delanno scolasticoscolastici sono stati costretti a cancellare le lezioni in presenza a causa di undi virus respiratori, incluso il, tra studenti e personale. Duescolastici delhanno dichiarato che avrebbero fermato la normale attività, mentre inil distretto scolastico di Runge, vicino a San Antonio, ha comunicato ai genitori con una lettera che avrebbe chiuso dal 22 agosto al 29 agosto annullando anche tutte le attività extrascolastiche a causa di un aumento ...

Il Covid torna a farsi sentire e negli Stati Uniti alcuni distretti scolastici sono stati costretti a cancellare le lezioni in presenza.