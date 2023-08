Corriere dello Sport – il gesto del giocatore che lo avvicina a Sarri

Leggi su justcalcio

(Di sabato 26 agosto 2023) 2023-08-26 09:41:33 Arrivano conferme dal: Lotito non può chiudere il mercato senza altri colpi, possono essere Guendouzi e Bonucci. Dalla Francia rimbalzano immagini e notizie che preannunciano lo sbarco del centrocampista a breve. Sui social c’è un video che immortala Guendouzi mentre saluta i tifosi dell’OM, è sembrato un commiato anticipato. E il suo allenatore, Marcelino, ha fatto capire d’aver messo in conto la cessione: «Se Guendouzi dovesse partire non ci sarebbero rinforzi e a novembre recupereremo Gueye. Sono molto contento dei giocatori della mia squadra e del loro coinvolgimento. Abbiamo una buona squadra per competere in tutte le competizioni». Tutte le cifre dell’affare Guendouzi alla Lazio Il diesse Fabiani ha una base di accordo con Guendouzi, contratto di cinque anni a 2,5 milioni, questi sono i rumors. Sulle cifre ci sono piccole ...