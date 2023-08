Corriere dello Sport | “Gabri Veiga indeciso su Al-Ahli ADL chiama l’agente Il Napoli prova a riaprire la trattativa

Leggi su napolipiu

(Di sabato 26 agosto 2023)non ha ancora firmato con l’Al-e ilvuolela. Telefonata ADL -Pini Zahavi. CALCIOMERCATO. Attenzione perché la storia dipotrebbe avere una svolta! Secondo il, il giovane talento del Celta Vigo, che sembrava ormai diretto all’Al-, ha messo tutto in stand-by. E indovinate un po’? Ilè tornato alla carica! L’Offerta dell’Al-ha davanti un’offerta pazzesca dall’Al-: 12 milioni di euro per cinque anni. Ma il ragazzo ha dei dubbi. Vuole davvero andare in Arabia Saudita?di ...