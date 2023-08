Corridoio Vasariano | la gaffe del Pd | il direttore degli Uffizi bacchetta la sinistra

Armi anche nei musei. L'annuncio di un servizio di vigilanza armata nei musei arriva dal ministro della Cultura Sangiuliano in risposta alla vandalizzazione dela Firenze , a opera di giovani turisti. Ma il sindaco della città, Dario Nardella, critica la proposta , dando il via a un botta e riposta tra i due. La proposta del ministro . La ...... altri la propria firma nel salotto buono di Milano e più recentemente sui pilastri esterni dela Firenze. Imprimere il proprio segno nella storia diventa, per alcuni, quasi la ...... Eike Schmidt) dopo che due giovani tedeschi, in vacanza, hanno vandalizzato il colonnato del, non piace all'esponente di primo piano dei dem. Ieri il ministro della Cultura, ...

Vigilanza armata sotto il Corridoio Vasariano, Nardella: “Idea inadeguata”. Schmidt: “Sindaco disinformato” LA NAZIONE

Il ministro della cultura ha poi rinnegato il comunicato iniziale, parlando di una maggiore presenza di forze dell'ordine nei musei ...Dopo il vandalismo al Corridoio Vasariano, il sindaco Dario Nardella si schiera contro la «vigilanza armata». Ma, in una polemica che coinvolge il governo, la risposta del direttore degli Uffizi, Eike ...